Incidente stradale a Cagliari | chi sono le quattro giovani vittime

(Di domenica 10 settembre 2023) Hanno tutte tra i 19 e i 24 anni ledel terribileavvenuto oggi, domenica 10 settembre, a. La dinamica esatta di quanto accaduto ancora non è chiara. Quello che si sa è che a bordo della Ford Fiesta che si è ribaltata in viale Marconi c’erano sei persone:di loro hanno perso la vita e le altre duerimaste gravemente ferite. «Ho sentito due botti violentissimi e, dopo esser corso fuori, ho visto i corpi sull’asfalto», racconta uno dei testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di amici era stato a ballare in un locale vicino alla spiaggia del Poetto. Di ritorno a casa, la loro Ford Fiesta – forse a causa dell’alta velocità – avrebbe urtato un cordolo del marciapiede facendo ribaltare il veicolo e ...

Tornavano da una nottata trascorsa in un locale i quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e 20 anni, morti in unavvenuto questa mattina all'alba in viale Marconi a Cagliari. Gli altri due amici che si trovavano con loro nella stessa Ford Fiesta, ricoverati in condizioni gravi, non sarebbero ...

