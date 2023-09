Incidente oggi Alatri | schianto in diretta social | 3 feriti | grave bimba

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 10 settembre 2023) Al momento dell'impatto il conducente stava trasmettendo su Facebook Stava facendo unasu Facebook quando ha perso il controllo dalla sua Audi, travolgendo un’auto che arrivava in direzione opposta. Nell’impatto, ad, in provincia di Frosinone, tre persone sono rimaste ferite, una mamma e i due figli piccoli a bordo della Nissan investita. La bambina è stata trasportata in elicottero al Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L’uomo alla guida dell’Audi, un 27enne marocchino, trasmetteva viadiversi sorpassi, fino al momento in cui si è andato a schiantare sulla Nissan delle vittime. Il giovane è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe e si attendono i risultati. Il video è stato acquisito dai carabinieri. La posizione del 27enne è al vaglio della ...