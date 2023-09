Incidente oggi a Cagliari | auto si ribalta | morti quattro giovani

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) -e due feriti gravi è il bilancio del graveavvenuto ain viale Marconi all'alba di, domenica 10 settembre 2023. Tutte le vittime hanno tra i 19 e i 24 anni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del cavalcavia dell'Asse mediano e, stando alle prime informazioni, tutti i coinvolti erano a bordo dello stesso veicolo che viaggiava in direzione Quartu. L', una Ford Fiesta, avrebbe sbattuto contro un marciapiede per poi sbattere contro un pilastro ersi. Le vittime sono Alessandro Sanna, 19 anni residente ad Assemini, Lavinia Zaher Najibe, 19 anni residente a Selargius, Simone Picci, 20 anni residente ae Giorgia Banchero, 24 anni residente a. Altri due ragazzi, ...

... di ritorno dopo il terribiledi Barcellona, ma anche tutti i componenti del team ... "Il giallo Ducati chevediamo sulla Desmosedici GP è un colore che in passato si è affiancato spesso ...alla famiglia di Davide è stata presentata una parcella per pulire la strada dal sangue del figlio. Davide Pavan morto in una Treviso . Genitori criticano le pene per l'omicidio ...... Alessandro Sanna (di Assemini), Simone Picci (residente a Cagliari) e Giorgia Banchero (Cagliari) i giovanissimi rimasti uccisi in unall'alba dia Cagliari. Avevano un'età compresa ...

L'auto dell'uomo ha invaso la corsia opposta travolgendo lo scooter di Davide. E ora i genitori del ragazzo hanno ricevuto una fattura per ripulire il luogo dell'incidente. «Togliere i rottami e ...(Adnkronos) - Quattro morti e due feriti gravi è il bilancio del grave incidente avvenuto a Cagliari in viale Marconi all'alba di oggi, domenica 10 settembre 2023. Tutte le vittime hanno tra i 19 e i ...