Incidente in autostrada | quattro feriti | tra loro anche un ragazzino

(Di domenica 10 settembre 2023) Alle ore 14:48 lungoA1 direzione Nord Km 344 si è verificato uncon un’ auto ribaltata e altri due mezzi coinvolti; contemporaneamenteun tamponamento a catena al km 343 sempre direzione nord con 5 veicoli. Una donna di 26 ed un uomo di 24 anni, ed un minore sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale La Gruccia del Valdarno, un uomo di 39 anni portato a Ponte a Niccheri da Pegaso1 in codice 2. I Vigili del fuoco sono arrivati sul posto con le ambulanze della Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo, della Croce Rossa di Arezzo, di Monte San Savino e della Misericordia di Montevarchi. La Polizia Stradale allertato COA e gruppo Maxi emergenze CO118 di Arezzo. Coinvolte: L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

L'era avvenuto poco prima delle 15 all'altezza del km 343; sul posto soccorsi sanitari e ... seguire la SR69 e rientrare ina Valdarno. Per le lunghe percorrenze, invece, il ...... lo scontro sarebbe avvenuto poco prima delle 15 all'altezza del km 343, nel tratto diche collega Arezzo con Firenze, in direzione nord. L'ha interessato un'auto che si è ...... in fiamme due container di rifiuti Si sente male in mare a Lignano, soccorsa una ragazzain, camper contro il guard rail. Coinvolte anche 2 moto e un'auto: 7 feri… In ...

Code sull'A1 tra Arezzo e Firenze per un incidente in autostrada: traffico bloccato per 7 chilometri Virgilio Notizie

GENOVA - Ancora un incidente sulle autostrade della Liguria, un tamponamento a catena tra quattro macchine sul ponte San Giorgio in direzione levante. Fortunatamente non ci sono state gravi ...Ennesimo incidente in A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Coinvolte 4 auto una delle quali si è ribaltata. Uno dei due occupanti è stato trasportato dal Pegaso all’ospedale ...