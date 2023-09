Incidente frontale sull’Appia | un morto e sette feriti

... il 34enne di Santa Margherita Belice, coinvolto in un gravestradale lo scorso 30 luglio ... era rimasto gravemente ferito nello scontrotra l'auto su cui viaggiava e un altro mezzo ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro, gravissima una donna. Ferita anche ... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro, gravissima una donna. Ferita anche ... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...

Violento incidente frontale tra due auto: sacerdote 82enne muore mentre si recava a messa Virgilio Notizie

E' morto dopo 40 giorni di agonia Benito Milione, il 34enne di Santa Margherita Belice, coinvolto in un grave incidente ...RIESE PIO X (TREVISO) - Forse un malore. Oppure un telefonino in mano e, per una frazione di secondo, una distrazione che ha fatto deviare l’auto fino a portarla sulla corsia opposta ...