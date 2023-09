Incidente Cagliari | 4 giovani morti | chi sono le vittime

(Di domenica 10 settembre 2023) Nell'stradale avvenuto all’alba in viale Marconi hanno perso la vita quattro persone, tutte tra i 19 e i 24 anni di età. LeNajibe Zaher, Alessandro Francesco Sanna, Simone Picci e Giorgia Banchero

Nell'stradale avvenuto all'alba in viale Marconi hanno perso la vita quattro persone, tutte tra i 19 e i 24 anni di età. Le vittime sono Najibe Zaher, Alessandro Francesco Sanna, Simone Picci e ...Un destino tragico ha colpito quattro giovani in un terribileavvenuto nelle prime ore del mattino a, il 10 settembre. Le Giovani Vite Spezzate Le quattro vittime ...L'. L'. La polizia di Taranto, le ambulanze e le automediche del 118 arrivate sul luogo dell'hanno dovuto assistere a una scena atroce: il motociclista 39enne ...

Incidente stradale a Cagliari, muoiono quattro giovani Agenzia ANSA

Simone Picci, deceduto nel sinistro di Via Marconi, era già stato coinvolto in passato in un altro sinistro. Ora dopo ora emergono sempre maggiori dettagli rispetto ai quattro ragazzi che all’alba di ...«La mia Najibe morta a Cagliari, un fiore che ha smesso di crescere». Queste le prime parole pronunciate con la voce rotta dal pianto di Omar Zaher, consigliere ...