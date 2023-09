Incidente a Cagliari | morti 4 ragazzi tra 19 e 24 anni | auto ribaltata dopo un urto Due feriti gravi

È il drammatico bilancio dell'stradale che si è verificato alle cinque del mattino di domenica in viale Marconi a, la strada che collega il capoluogo sardo con Quartu Sant'Elena. ..., Deidda (Fdi): Profondo Cordoglio Per Tragedia , "Mi stringo con profondo cordoglio alle famiglie dei 4 giovani che, questa mattina, hanno perso la vita in un terribile...L'è avvenuto in viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. I sei ragazzi viaggiavano a ... i vigili del fuoco e la polizia municipale di. Purtroppo per quattro di loro non c'e' ...

Incidente stradale a Cagliari, muoiono quattro giovani - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Restano ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente che, nelle prime ore di domenica 10 settembre, è costato la vita a quattro giovani di Cagliari. Dalle prime ricostruzioni emerge che il ...Un botto forte, violento e poi l’inferno steso sul manto stradale di viale Marconi dove si era appena consumata la tragedia.