Incidente a Cagliari in viale Marconi | auto ad alta velocità all’alba | muoiono in quattro tra i 18 e i 20 anni Chi sono

(Di domenica 10 settembre 2023) I sei viaggiavano su un’che ha urtato il marciapiede e si è poi ribta: rientravano da un locale. I feritistati trasportati in ospedale in codice rosso

Quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni hanno perso la vita questa mattina all'alba in unmortale avvenuto a. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 5 di domenica 10 settembre in viale Marconi in direzione Quartu Sant'Elena. Altri due giovani sono invece ricoverati in gravi ...Quattro morti e due feriti gravi è il bilancio del graveavvenuto ain viale Marconi all'alba. Tutte le vittime hanno tra i 19 e i 20 anni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del cavalcavia dell'Asse mediano e, stando alle prime ...

Cagliari, incidente stradale: 4 ragazzi morti, 2 feriti in modo grave la Repubblica

I mezzi coinvolti sono una Ford Focus, una Ford CMax e una Citroen Picasso. La vittima aveva 51 anni e viaggiava come passeggero sulla Citroen ...