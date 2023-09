Incidente a Cagliari | auto si schianta | morti 4 ragazzi

(Di domenica 10 settembre 2023) La tragedia in viale Marconi a. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, sonoquattrotra i 19 ed i 20 anni per unstradale. Gli altri duecoinvolti sono rimasti feriti.: cosa è successo Lo schianto dell’non ha lasciato scampo a quattro. Secondo le prime ricostruzioni L'articolo proviene da Il Difforme.

Quattro giovani sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti in unstradale avvenuto questa notte in viale Marconi, a. L'è avvenuto poco dopo le 5 del mattino. ...🔊 Ascolta l'articolo Tragedia all'alba su Viale Marconi, le Vittime Avevano tra i 19 e i 20 Anni Un tragicoavvenuto all'alba sulla strada principale di, Viale Marconi, ha portato alla perdita di quattro giovani vite, mentre altri due sono rimasti gravemente feriti. Tutti i coinvolti nell'...Articolo in aggiornamento Quattro giovani , due ragazzi e due ragazze, sono morti in unstradale avvenuto poco dopo le ore 5 di questa mattina, domenica 10 settembre, a. Le generalità delle vittime non sono ancora state diffuse ma dovrebbero avere tra i 18 e i 20 anni. ...

Incidente a Cagliari in viale Marconi, morti quattro giovani tra i 18 e 20 anni. Due feriti gravi Corriere della Sera

Viaggiavano in sei su un’automobile che si è ribaltata all’alba a Cagliari. Una tragedia, una strage. Quattro morti, due feriti. Le vittime avevano età comprese tra 18 e 20 anni. È successo la notte s ...Un tragico incidente avvenuto all’alba sulla strada principale di Cagliari, Viale Marconi, ha portato alla perdita di quattro giovani vite, mentre altri due sono rimasti gravemente feriti. Tutti i ...