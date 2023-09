Incendi nei boschi | il sindaco teme il dolo Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn primo pomeriggio “di fuoco” a Montefredane. Diversisono stati, probabilmentesamente, appiccati in più punti in località Via Santa Lucia, Via Baviglione e Via Torre. Accorsi i vigili del fuoco e i volontari dell’anticendio che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. “Questi episodi si ripetono da anni- la denuncia delCiro Aquino- e a più riprese, hanno visto anche l’impegno investigativo della locale stazione dei Carabinieri. In questo momento la situazione è rientrata, i focolari sono stati spenti nei pressi delle abitazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.