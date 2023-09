(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dallo start a Borgo Ferrovia pedalando verso Avellino fino al ritorno al punto di partenza. Grande partecipazione questa mattina alla ciclodedalata tesa a sensibilizzare sul tema della violenza sulledal titolo “La violenza non è la soluzione”, promossa dall’associazione “Av Bike Woman”. Presente il sindaco Gianluca: ” Oggi pedaliamo tutti insieme per difendere i diritti. Questa mattina, ho dato l’avvio all’iniziativa organizzata con l’associazione “Av bike woman”, per ribadire che “la violenza non è mai la soluzione, è sempre il problema”. Insieme ai tanti amici che sono saliti in sella alle due ruote, ho voluto testimoniare concretamente l’impegno della nostra Amministrazione. Siamo presenti ogni giorno, tutto l’anno, al fianco...

E' ormai la settima edizione di 'ABC della', con l'obiettivo dichiarato da FIAB di ' rendere ... nata con ildella Fondazione Social. Per le iscrizioni scrivere a info@sinelimes.org o tel ...... Patrizia Martelli ; ilè arrivato anche dall'assessore alla Cultura Maria Rita Carota che ... in ogni mia sfida ci sarà sempre la mia Pescara con me, che mi ha vista andare inper caso ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in... perché insieme si è più forti: "Venite tutti a vederci perché abbiamo bisogno die ...

In bici a sostegno delle donne, Festa: denunciate chi vi maltratta anteprima24.it

Pedalata di solidarietà da Aquileia a Alleghe a favore del progetto Bike4life dell'Associazione Cistinosi: il racconto di una nostra lettrice ...Bonus bici: nel 2023 questa misura per incentivare la mobilità sostenibile varia da regione a regione. Su SOStariffe.it, come funziona e come richiederlo, insieme all’ Ecobonus per le auto elettriche ...