I precari sono ancora il doppio rispetto alledi, per non parlare del personale Ata, le cui nomine sono ancora in corso. A questo si aggiunge anche il problema dei direttori dei ...Il contingente dei posti deriva dalla differenza tra i posti vacanti e disponibili dopo l'operazione di mobilità (al netto degli esuberi, circa 81mila) e il numero diinstimate per ...indocenti per l'anno scolastico 2023/24. Il contingente autorizzato è di 50.807 posti, che il Ministero ha ripartito a livello regionale con allegato B, mentre la ripartizione per ...

Immissioni in ruolo e supplenze, le notizie dai territori. Speciale su Orizzonte Scuola TV. LIVE Lunedì 11 settembre alle 17:00 Orizzonte Scuola

Le nuove immissioni in ruolo sono 801, mentre quelle a tempo determinato sono ben 2.858. La zona con più lavoratori e lavoratrici ATA è il torinese, con 8.455 unità, seguono Cuneo e Alessandria.80/2010. È in corso ricognizione delle eventuali esigenze sopraggiunte di posti di sostegno in deroga. IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE – Sono state quasi 5.000 le immissioni in ruolo, di cui ...