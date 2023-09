Il tennis bergamasco piange il maestro Francesco Cassanelli | scomparso a 69 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 settembre 2023) Si è spento giovedì (7 settembre) a 69ildi, volto noto del mondo della racchetta orobica che perè stato un vero e proprio punto di riferimento nei circoli in cui ha insegnato. Nella sua vita ha legato il suo nome soprattutto alClub Montecchio di Alzano Lombardo, ma non solo: “Franco”, come era noto per tutti nell’ambiente, era unpaziente che ha cresciuto diversi talenti. Ultimo della lista il suo allievo Davide Viglianti, siciliano, recentemente diventato campione del mondo nella competizione dedicata agli ipovedenti. “Con i bambini, i più piccoli, aveva una pazienza straordinaria, fuori dal comune. E oltre a insegnare le basi del gioco, aveva la grande capacità di farli divertire”, così ...