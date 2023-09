Il sacrificio del cervo sacro | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 settembre 2023) Ildelper intero a Cincinnati, ma la città non è mai riconoscibile. L’idea del regista greco Yorgos Lanthimos era quella di raccontare un’America piena di case indipendenti ambientata negli anni ’70. Proprio per questo la produzione è stata allontanata da città più moderne come New York o con un clima più soleggiato come Los Angeles. Cincinnati è il capoluogo della contea di Hamilton che si trova nellodell’Ohio. La città è nota con tanti soprannomi come “The Fountain City”, “Cincy”, “Porkopolis” e “The Queen City”. All’interno di questa zona vediamo sorgere anche numerose e imponenti società commerciali come Macy’s, Chiquita Brands International e Procter & Gamble tra gli altri. Tra le manifestazioni più importanti della città ...