Il racconto del sabato sera a Friuli Doc

(Di domenica 10 settembre 2023) IldiDoc non ha deluso le aspettative e ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni piazza coinvolta dalla manifestazione. Molte le code che si sono verificate agli stand allestiti dalla quarantina di Pro Loco e associazioni coinvolte che si sono fatte in quattro per soddisfare tutte le richieste. Molta curiosità si è registrata per l’offerta ittica in piazza Garibaldi ma anche le proposte delle altre piazze, dalla montagna alla collina, hanno riscontrato un ottimo successo. Un gradimento che ha interessato anche lo stand dedicato ai prodotti per celiaci gestito dall’Associazione Italiana Celiachia che ieri ha servito circa 400 piatti fino alle 23 di. Sono stati quattro i laboratori di produzione artigianale coinvolti. “Come Aic questa é la prima volta che organizziamo interamente uno ...