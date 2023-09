Il principe Harry e Meghan Markle | una cosa sola Anche nel look | la strategia dei Sussex

Leggi su amica

(Di domenica 10 settembre 2023) Dio li fa… e poi li accoppia. Un detto popolare che calza a pennellopere il, tra le coppie royal più unite e affiatate che mai. Basta andare a ritroso nel tempo e sfogliare le immagini che ritraggono i due, dal 2018 ad oggi, ai vari eventi pubblici in rappresentanza della monarchia e di se stessi: non c’è una foto in cui inon compaiano avvinghiati uno all’altro, mano nella mano o una a braccetto dell’altro. Ma se i gesti d’affetto tra i due non sono mai mancati, quello che non si nota spesso èl’intesa in fatto die armocromia di coppia.in rosso nel ...