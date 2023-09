Il Pd pronto ad una mobilitazione di piazza

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - "Dopo un'estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di forti impegni e partecipazione, il Pd èa scendere inper una grandenazionale: è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro". Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, durante il suo intervento a Ravenna alla chiusura della Festa nazionale dell'Unità. Schlein richiama i temi chiave: il lavoro, diritto alla casa, sanità pubblica. "Chiediamo un salario minimo in questo Paese: una legge di civiltà", ha aggiunto Schlein. "Abbiamo costretto Giorgia Meloni a guardare in faccia a tre milioni di lavoratori poveri. Non c'è sviluppo per il paese se non diminuiamo le disuguaglianze. Dobbiamo spazzare via i contratti pirata", ha avvertito. "Sotto la soglia dei 9 euro all'ora è sfruttamento", ha incalzato Schlein. "Abbiamo ...

Schlein: pronti alla piazza per una grande mobilitazione Il Sole 24 ORE

