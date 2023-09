Il mito dei clan scozzesi | tra leggenda e realtà

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 sett – Oggi facciamo un viaggio in Scozia per parlare di tartan,e kilt, che da sempre riscuotono un grosso fascino anche in Italia. Ilderiva direttamente dalla tribù celtica, composta per lo più da individui legati al capo da legami di sangue e da alcune persone esterne che trovarono rifugio e protezione all’interno della tribù. In Scozia isi svilupparono principalmente nelle Highlands e nelle isole. Fra ipiù famosi segnaliamo i MacDonald ad Islay, i MacFies a Colonsay, i MacLean a Mull ed i Tiree a Coll.scozzei e capi La funzione del capoera di giudice ed amministratore in tempo di pace e di generale supremo in caso di guerra. Oltre al capo(chief) vi erano i chieftains, che guidavano le varie famiglie affiliate al ...