Il mistero del paese dove 30 gatti sono scomparsi nel nulla | tra questi anche quello di Nima Benati Le ipotesi | “Setta satanica o macabro rituale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Ildei 30senza lasciare traccia. Oramai alle pendici dell’Appennino bolognese, tra le località di Vado, Marzabotto e Monzuno, da giorni non si parla d’altro. Decine di felini, perlopiù non di razza,dalle abitazioni dei loro proprietari, alcuni perfino da casa nel pieno centro del. A seguire la vicenda cii Carabinieri di Vergato, ma di fondo è come cercare un ago in un pagliaio. Videocamere che hanno ripreso qualcosa? Zero. Testimonianze di vicini? Ancora zero. E come se non bastasse le segnalazioni di scomparsa disiallargate verso Sud, che poi sull’Appennino significa ancor più in alta montagna: Gaggio Montano, Castel di Casio, Camugnano. Altri mici ...