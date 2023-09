Il Messico avrà per la prima volta una presidente

(Di domenica 10 settembre 2023) Claudia Sheinbaum Pardo, ex sindaco di Città del, se la vedrà con Xochtil Galvez, candidata della destra Insaranno due donne a sfidarsi alle presidenziali di giugno 2024. La conferma è arrivata dopo che il partito di sinistra al potere, il Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), ha annunciato di aver scelto come candidata Claudia Sheinbaum, ex sindaco di Città del. Al cruciale appuntamento dell’anno prossimo Sheinbaum dovrà affrontare la rivale del partito conservatore Pan (Partito di azione nazionale, opposizione), Xochtil Galvez, già scelta come candidata della destra alle presidenziali. L’endorsement deldelLopez Obrador L’attualedelAndres Manuel Lopez Obrador“Io sostengo Claudia Sheinbaum”, ha ...

