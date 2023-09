Il Marocco dopo il terremoto | oltre duemila morti e macerie In salvo 500 italiani

(Di domenica 10 settembre 2023) Interi villaggi spazzati via, ridotti a un cumulo di, e vittime:. Si è aggravato ancora il bilancio delche ha colpito il(epicentro non lontano da Marrakech) tra venerdì e sabato: isono 2.012. Lo ha riferito la televisione di Stato marocchina...

' Ovunque vada in Africa, mi chiedono informazioni sui nostri droni ', ha detto Erdoganun ...conflitto in Nagorno - Karabakh e in Ucraina ed è entrato nella lista della spesa di Tunisia e...Lo ha riferito la Farnesina nel pomeriggiotutte le verifiche effettuate. Già in mattinata l'... Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto al Re del, Muhammad VI, ...Ci mancavano solo il terremoto infernale ine poi il Covid a immalinconire l'ennesimo autunno del nostro scontento. Mentre aspettiamo di ...promette di far finire la guerra un minuto

Terremoto Marocco, l'ambasciata: «Evitate l'aeroporto di Marrakesh». Turisti bloccati sui monti dell'Atlante Open

Il Marocco ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per il terremoto che nella notte ha ucciso oltre duemila persone, ad annunciarlo fonti del Palazzo Reale. “Sono stati decisi tre giorni di lutto ...Il presidente del centro culturale islamico Al Huda, El Anouar el Miloudi: «Ci stiamo già organizzando per far arrivare i nostri aiuti», la vicinanza del vescovo Gerardo e del sindaco Lorenzo Fiordelm ...