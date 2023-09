Il gagliardetto del Lione | i ragazzini dell’O L  

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 10 settembre 2023) IldelLes Gones nell’idioma franco provenzale è l’appellativo collegato con la squadra di, l’Olympique Lyonnais. I “” che, senza timore e paura, sono riusciti anno dopo anno a collocarsi tra i gradini più alti del calcio continentale soprattutto per le vittorie conseguite a livello nazionale (tra cui spicca il titolo di Campioni di Francia aggiudicato per sette volte consecutive negli anni 2000), indomiti come un leone il simbolo iconico della città, un tempo capitale della Gallia. Negli anni Settanta, per l’esattezza nell’annata 1976, ilutilizzava gagliardetti con partitura rosso e blu (colori della società insieme al bianco) con il ricamo, molto ricorrente tra quelli delle squadre francesi, dello stemma societario con ai piedi l’indicazione dell’annata, in ...