(Di domenica 10 settembre 2023) Accrescere le competenze digitalie garantire loro migliori opportunità di accesso al mondo del lavoro. Con questo obiettivo al via “– Tra competenze ed empowerment il“, progetto selezionato dal Fondo per la Repubblica– Impresa Sociale nell’ambito del Bando Futura. L’iniziativa di Valore D e Generation Italy intende formare 150 giovanidisoccupate (o occupate in una condizione lavorativa non soddisfacente) tra i 18-34 anni, provenienti da tutta Italia, su professioni digitali e accompagnarle nella fase di inserimento lavorativo, trova un nuovo alleato grazie alla collaborazione con Freeda, impegnata nel dare voce alle ...

Il futuro delle donne è digitale: con DigitHer formazione per 150 donne

