(Di domenica 10 settembre 2023) Il lato disumano della burocrazia, Claudio Pavan e Barbara Vedelago lo hanno vissuto in prima persona. Il 22 maggio del 2022, l'auto guidata da un, risultato in seguito, hail loro17enne, Davide. Poco tempo dopo, si sono visti recapitare una...

Il figlio travolto e ucciso da un poliziotto ubriaco: "Fattura di 183 euro per ripulire il suo sangue" Today.it

La famiglia della vittima ha ricevuto la fattura per pagare la pulizia dell’area dell’incidente dopo “lo sversamento di liquidi”. Il poliziotto ha patteggiato 3 anni e 6 mesi ...Una fattura di 183 euro per ripulire l'asfalto dal sangue del proprio figlio. È la beffa capitata ai genitori di Davide Pavan, diciassettenne che l'8 maggio del 2022 a ...