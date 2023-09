Il chatbot Ernie Bot è solo la punta dell’iceberg di un piano articolato dedicato all’AI

(Di domenica 10 settembre 2023) Recentemente la Cina ha lanciato il suo equivalente di ChatGPT (o meglio, uno dei tanti che una serie di aziende cinesi stanno creando): si tratta diBot. Questo– come gli altri di produzione cinese – possono venire alla lucese rispettano una serie di regole e ottengono un’autorizzazione dall’amministrazione governativa. Tutto ciò che è prodotto fuori dalla Cina, invece, difficilmente entra – come nel caso di ChatGPT stesso, che è stato bandito – proprio perché non rispetta una serie di regole ben precise che sono state promulgate prima che qualsiasipotesse essere rilasciato in maniera massiva al pubblico cinese.Bot e l’AI nei piani della Cina Pubblico che, stando ai primi dati, ha accolto ilcon estremo entusiasmo. Basti pensare che la ...

La concorrenza nel settore è aumentata, con Google che ha lanciato in via sperimentale Bard, unper la ricerca web. In Cina, Baidu ha recentemente introdottoBot, una risposta a ChatGpt,...Il timore della Casa Bianca è che dietro a questi investimenti ci sia la Cina, che a sua volta ha lanciato uncompletamente cinese , chiamatoe realizzato da Baidu. In una dichiarazione ...Giovedì, poche ore dopo il lancio ufficiale diBot, il primocinese in risposta a ChatGpt, l'app è salita in cima alle classifiche delle app di Pechino, ha registrato oltre un milione ...

Baidu lancia il chatbot Ernie: la risposta cinese a ChatGpt Corriere della Sera

Ernie Bot - e altri chatbot nascenti - sono solo uno dei tanti punti su cui la Cina sta investendo in maniera massiccia quando si tratta di intelligenza artificiale ...ChatGpt, il famoso chatbot di intelligenza artificiale lanciato a novembre da OpenAI, ad agosto ha visto diminuire le visite mensili al sito web per il terzo mese consecutivo.