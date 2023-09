Il calcio nella vita del Mono Carrasco | dal Ballet Azul alla “buffonata” del regime di Pinochet all’Estadio Nacional

(Di domenica 10 settembre 2023) Il papà del “” aveva giocato al futbol, in Serie A cilena con la maglia giallonera del Club de Deportes Badminton. Erano gli anni a cavallo tra i Trenta e i Quaranta, poi il centrocampista dai piedi buoni – entrambi, sia il destro che il sinistro – aveva smesso e si era dedicato principalmente al lavoro di chimico grafico. La passione per il pallone era rimasta intatta e l’aveva trasmessa anche al piccolo Eduardo, per tutti “” una volta diventato un muralista. Lo aveva fatto entrare nel settore giovanile dell’Audax Italiano, squadra della comunità italiana da sempre protagonista delin Cile. Classe 1954, Eduardo con il numero otto sulla schiena, nel ruolo del padre Hector, è bravo e sogna di diventare professionista. Maseconda metà dei Sessanta si appassiona di politica e arte, trascurando così il ...

Il calcio nella vita del Mono Carrasco, dal Ballet Azul alla “buffonata” del regime di Pinochet… Il Fatto Quotidiano

