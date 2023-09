Il boss Messina Denaro in condizioni sempre più critiche | “Siamo nella fase della gestione del dolore”

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono in netto peggioramento ledi salute delMafia Matteo, ricoverato all’ospedale San Salvatore per essere sottoposto alle cure specifiche per un tumore al colon che lo affligge da anni. L’aggiornamento filtra dalla spessissima cortina di riservatezza eretta per tutelare la privacy del padrino. Si sa che lo scorso 5 settembre è stato trasferito dal reparto...