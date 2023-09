(Di domenica 10 settembre 2023) Il Napoli in questa sessione di mercato è riuscito a trattenere due grandi giocatori che hanno fatto gola a tutte le big europee. Stiamo parlando dei talentosi Victor Osimhen e Kvicha. I due sono stati i protagonisti principali della cavalcata alla vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli. Kvara in particolare sembra essere L'articolo

Joao Cancelo è pronto a tornare in Spagna , dove con ogni probabilità indosserà la maglia delquesta stagione. Secondo quanto riportato da 'Sport' i blaugrana sarebbero fiduciosi di poter chiudere l'operazione con il Manchester City con un prestito con diritto di riscatto a 30 ...Il Betis Sivigliasu Coutinho . Secondo quanto riporta COPE, il club spagnolo vorrebbe portare l'exe Liverpool in Spagna. Di conseguenza la trattativa tra Aston Villa, che possiede il cartellino del ...Il, che a lungo ha corteggiato il trequartista lusitano, era pronto ad arrivare a 80, ma le difficoltà economiche del Club hanno rallentato la trattativa, ormai tramontata in maniera ...

CDM - Il Barcellona piomba su Kvaratskhelia, il Napoli chiede ... Napoli Magazine

MISANO - Stamani Jorge Martin è piombato nell’hospitality Pramac e ha abbracciato forte Paolo Campinoti, il patron del team: “Caffè No grazie”. Glielo leggevi nello sguardo, che era già carico a mill ...L’alfiere della Ducati portato al centro medico dopo essere stato investito da Binder che lo ha colpito alle gambe ...