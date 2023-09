I Guns N’ Roses cancellano il loro prossio concerto “causa malattia” | fan in allarme

(Di domenica 10 settembre 2023) Avrebbero dovuto esibirsi sabato 9 settembre a St. Louis ma proprio alla vigilia dell’evento è arrivato l’annuncio che ha messo ini fan. L’evento era cancellato “”. Stiamo parlando deiN’, la storica rock band attualmente composta da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese. L’annuncio della cancellazione delè arrivato con una storia pubblicata sulprofilo Instagram in cui si legge quanto segue: “Gunners, ilprevisto a St. Louis il 9 settembre è rinviato adi una. Tenetevi stretti i vostri biglietti. I fan che non potranno partecipare alla data riprogrammata avranno diritto a un rimborso. Grazie per ...

Il Power Trip festival è una tre giorni di hard rock, che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre vedrà sul palco ancheN', Iron Maiden , Metallica , Tool e Judas Priest (che sostituiranno Ozzy ...Un'altra curiosità su "Imagine" è il fatto che sia stata suonata infinite volte durante i live di molti artisti: se ne contano versioni eseguite daN', David Bowie, Queen, Lady GaGa, ...Prima dell'uscita dalla chiesa altri amici hanno suonato e cantato 'Wish you were here' dei Pink Floyd e 'Patience' deiN', due brani cari ad Alessandro, accompagnando il feretro verso l'...

Guns N' Roses, concerti cancellati «causa malattia»: l'annuncio che preoccupa i fan leggo.it

L’evento era cancellato “causa malattia”. Stiamo parlando dei Guns N’ Roses, la storica rock band attualmente composta da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e ...Preocupazione per un membro dei Guns N' Roses. L'iconica band - attualmente composta da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e ...