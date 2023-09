Highlights Gauff-Sabalenka 2-6 6-3 6-2 | finale femminile US Open 2023 VIDEO

Iscritta anche Coco, ma verosimilmente si cancellerà dopo le fatiche degli US Open 2023. ... news,, approfondimenti e le parole delle protagoniste per tutto l'arco dei sei giorni dell'...La- considerata l'erede delle sorelle Williams e alla prima finale di uno slam - ha sconfitto in semifinale la ceca Karolána Muchova (10): 6 - 4, 7 - 5 il risultato ...Il video con glidella semifinale degli Us Open 2023 tra Cocoe Karolina Muchova . La statunitense si è imposta con il punteggio di 6 - 4 7 - 5 in poco meno di due ore di gioco, raggiungendo così la ...

Us Open, così Gauff ha battuto Muchova: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Coco Gauff saw her dreams come true as the American teenager beat Aryna Sabalenka 2-6 6-3 6-2 to claim her first Grand Slam title at the US Open.Gauff and Sabalenka have both enjoyed strong summers, but only one will leave Flushing Meadows with the Grand Slam title ...