Highlights e gol Irlanda-Olanda 1-2 | Qualificazioni Europei 2024 VIDEO

(Di domenica 10 settembre 2023) Glie le azioni salienti di1-2, match del girone B diai prossimidel. Dopo 5? sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie ad un rigore di Adam Idah che realizza l’1-0 dopo il mani di Van Dijk. Al 19? Dumfries conquista un calcio di rigore e Gakpo firma dagli undici metri il gol dell’1-1. All’intervallo Koeman si gioca la carta Weghorst, che ha bisogno di dieci minuti per firmare la rete da tre punti. SportFace.

Glie idi Finlandia - Danimarca , match valevole per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 , in cui la formazione guidata da Kasper Hjulmand si è imposta di misura sui ...IL- LAMPO DI MEZZINA SPACCA LA PARTITA Non trascorrono neanche 50 secondi che i padroni di ... Come detto, però, non mancano gli episodi da: al 16', è sempre Mezzina a imbeccare con una ...Glie le azioni salienti di Giana Erminio - Vicenza 1 - 5, match della seconda giornata del ... che trova anche il quartonella ripresa con un tocco in rete di Della Morte dopo un ...

Macedonia del Nord-Italia 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

I padroni di casa, con soli due tiri, sono riusciti a siglare altrettanti gol, portando a casa tre punti importantissimi ...Finlandia - Danimarca highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la sesta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei ...