Hank Jones trio | con George Mraz e Kenny Washington | l’inedito doppio vinile pubblicato dalla Red Records

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 settembre 2023) // di Francesco Cataldo Verrina //, per quanto sia una figura monumentale nell’ambito della musica improvvisata del Novecento non ha mai raggiunto la nomea dei due fratelli minori; Thadabile trombettista e cornettista, noto per i suoi arrangiamenti e le direzioni orchestrali ed Elvin, innovativo batterista ed asse portante del miglior Coltrane. Eppure fu lui «l’anziano di casa», classe 1918, a spingere i due fratellini verso lo studio della musica e ad instradarli al momento del loro arrivo nella Grande Mela.la raccontava così: «Sono più vecchio di Thad e di Elvin e c’è una cosa che mi è rimasta impressa della nostra infanzia: facevamo delle piccole sessioni improvvisate. Naturalmente, era una cosa spontanea: non le consideravamo neppure jam session, Uno di noi iniziava ...