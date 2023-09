Achraf, terzino marocchino del PSG, ha parlato attraverso i propri canali socialil tragico terremoto in Marocco Achraf, terzino marocchino del PSG, ha parlato attraverso i propri canali socialil tragico terremoto in Marocco, che finora ha causato oltre mille ...... col bilancio che sta drammaticamente salendo un'oral'altra. La nazionale nordafricana ... Anche Achraf, simbolo dei Leoni dell'Atlante, ha scelto di parlare della situazione in patria, con ...il drammatico terremoto che ha colpito in Marocco , i giocatori della Nazionale di calcio non ... Tra questi anche Achraf, che tramite un post sui social ha lanciato un appello ai suoi ...

Hakimi dopo il terremoto in Marocco: «Collaboriamo tutti e contribuiamo a salvare i feriti donando il sangue» Calcio News 24

Dopo il rinvio della partita a causa del terremoto che ha colpito il Marocco, la Nazionale di calcio in queste ore si è recata presso le strutture ospedaliere di Agadir per donare ...