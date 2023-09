Guidatrice di tram | ballerina di fila | prima poetessa al giuramento di un Presidente Usa | nei libri di un' icona antirazzista mille vite E come attraversarle tutte

Leggi su iodonna

(Di domenica 10 settembre 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato) C’è ancora tanto da leggere e l’estate è praticamente finita. Non che non si possa leggere d’inverno ma quelle paginette consumate pocodi una pennica piazzati comodamente all’ombra per sfuggire alla canicola balneare o montana che sia… procurano – a mio avviso – uno dei piaceri più intensi di questa stagione. È tempo di tornare alla realtà e fronteggiare i problemi, ma conservare un po’ di tempo per la nostra terapia preferita – ovvero la lettura – può aiutarci ad effettuare un atterraggio più dolce nella terra delle responsabilità. Ancora una volta non sono riuscita a leggere tutto Dostoevskij e ho preferito dedicarmi ad una scrittrice che colpevolmente conoscevo poco e solo attraverso alcune intense poesie che fanno parte della sua ricca bibliografia. ...