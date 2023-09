Grazzanise | incidente sulla Provinciale | anziani estratti dalle lamiere

(Di domenica 10 settembre 2023). Questa notte verso le ore 00:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comandodi Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone è intervenutaSP 158 in località Borgo Appio per unstradale. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato solo un’autovettura ferma ai bordi della strada, con due persone anziane a bordo e incastrate tra le. Immediatamente si provvedeva a liberare i dueche venivano prontamente assistiti dal 118 anch’esso intervenuto sul posto con un’ambulanza. I Vigili del Fuoco dopo aver constatato che non vi erano altri veicoli coinvolti nell’procedevano alla messa in sicurezza del veicolo per il successivo recupero.

...e otto feriti il tragico bilancio di unstradale verificatosi nel pomeriggio di venerdì 8 settembre, intorno alle 16.30, nel Casertano, alle spalle dell'Aeroporto Militare di, ...... per anni guida della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria a Giugliano (Napoli), è morto ieri in seguito ad un gravestradale avvenuto asulla strada provinciale 147 che ...A causa delle ferite riportate nell', il parroco è morto sul posto. Lo schianto a. L'arrivo dei soccorsi . Cordoglio per la morte di don Maurizio Granara . Lo schianto a ...

In auto si stava recando in chiesa per andare a messa, ma purtroppo non vi è mai arrivato a causa di un violento incidente nel quale ha perso la vita. Un sacerdote di 82 anni, Don Maurizio Granara, è ...GRAZZANISE/MONDRAGONE. Questa notte, verso le ore 00:30, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla SP 158 in l ...