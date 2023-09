Gravissimo incidente stradale | la moglie muore sul colpo | il marito è in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) Terribilenella mattinata di ieri, sabato 9 settembre, lungo la super strada Cassino – Formia, nel frusinate. Pesantissimo il bilancio: una donna è morta, mentre un uomo è rimasto gravemente ferito. A scontrarsi una Fiat 500 guidata da una 23enne, ricoverata in stato di choc ma illesa, e una moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano Graziella Parente, 31 anni morta sul, e suoFrancesco, 33 anni, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. >“È un massacro”. Strage all’alba, morti quattro ragazzi tra i 18 e i 20 anni: due feriti gravissimi Sul posto, in una strada più volte teatro di incidenti, i carabinieri della compagnia di Pontecorvo impegnati nei rilievi. Il tratto interessato allo schianto è stato chiuso e il traffico deviato sulle vie secondarie. A rendere più terribile il ...