Gravina | “Abbiamo il dovere di custodire quello che ha fatto Vialli in questi anni”

(Di domenica 10 settembre 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, intervenuto all’evento ‘Luca Vita – L’abbraccio di Gianluca’ a Fuoricinema a Milano, ha ricordato il campione scomparso lo scorso 6 gennaio: “Io ho toccato il massimo livello della vita in termini di dirigenza sportiva convincendo Gianlucaa diventare capo delegazione della Nazionale anche grazie a quei valori che ha lasciato a me e a tanti italiani in eredità. Guai a dimenticare che in quella famosa notte di Wembley e in quegli Europei c’è tanto di Luca.un obbligo,tuttoche Luca hacon noi inildi coltivare e far germogliare i semi che ha lasciato”.ha ...