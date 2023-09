Grande Fratello Vip | dopo l' intervista di Chiofalo | Edoardo Donnamaria lo smentisce e se la prende anche con la speaker

(Di domenica 10 settembre 2023) Le dichiarazioni di Francescoa Radio Radio hanno sollevato molte polemiche per via delle parole del romano rivolte ad Antonella Fiordalisi. Esi è dissociato.

Trapelano ulteriori presunte novità sulla nuova edizione del, in partenza lunedì 11 settembre . Ad un solo giorno di distanza dal debutto dello show condotto da Alfonso Signorini , l'account di X Agent Beast , noto per le indiscrezioni legate ...... cosa gli è successo Dopo essere andato alla Mostra del Cinema di Venezia con la fidanzata Oriana Marzoli , l'ex concorrente delVip ha allarmato i follower. Daniele Dal Moro in ...Una Rivelazione Sorprendente Alfonso Signorini, il celebre conduttore del 'Vip,' ha gettato nello stupore i suoi fan annunciando di essere tornato single. Questa notizia è stata resa ...

Mea culpa di Alfonso Signorini a Verissimo. Intervistato da Silvia Toffanin, il giornalista e conduttore ha ammesso di aver sbagliato la scelta del cast della passata edizione del Grande Fratello.