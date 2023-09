Grande Fratello 2023 | chi è Giselda Torresan | età | lavoro | profili social e curiosità

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 settembre 2023)potrebbe non essere un nome familiare per molti, ma sta rapidamente guadagnando notorietà come una delle concorrenti NIP del. La sua notorietà suimedia e la sua passione smisurata per la natura le hanno garantito un posto assicurato nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ma vediamo chi è questa misteriosa gieffina e scopriamo cosa la rende interessante. Biografia di: tutto sulla nuova concorrente del GFNata nel 1990,è originaria di Asolo, una pittoresca località in provincia di Treviso. Fin dall’infanzia ha avuto una forte connessione con la montagna, trascorrendo tempo nella malga di famiglia alle Bocchette, ...