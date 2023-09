Graduatorie GPS | nel 2024 verranno ancora richiesti i 24 CFU per l’inserimento in seconda fascia?

(Di domenica 10 settembre 2023) Leprovinciali per le supplenze si aggiorneranno nel corso dell'a.s. 2023/24 per il biennio successivo: prima di allora non sono previsti nuovi inserimenti. Con quali requisiti si accederà allascuolaria? L'articolo .

...assunto servizio su supplenza ATA per l'anno scolastico 2023/24 ma che in lizza per l'assegnazione di una supplenza danei bollettini che potranno essere ancora pubblicati oppure da...... mentre la ripartizione per classe di concorso e provincia spetta agli USR in base alle percentuali spettanti alle varie. Le ultime due fasi sono: la mini call veloce dasostegno e le ...In altri gli Uffici Scolastici dichiarano esaurite le. Cosa significa. Le classi di concorso esaurite Sono quelle per cui l'Ufficio Scolastico ha già scorso tutte le GaE edisponibili ...

Supplenze docenti 2023, ecco le province in cui le GPS sono già esaurite per infanzia e primaria [AGGIORNATO] Orizzonte Scuola

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 10 settembre).Firenze, 9 settembre 2023 - Sono 3.800 i docenti che hanno ottenuto il ruolo nella nostra regione. E pensare che i posti autorizzati per le assunzioni erano 4390. "Un’assurdità che nasce dal sistema d ...