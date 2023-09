GP San Marino | MotoGP | Martin vince e completa un gran weekend

(Di domenica 10 settembre 2023) Un lungosanmarinese che si èto con l’evento più atteso di questa tre giorni di Misano: il GP Sandiha mandato in pista anche la gara, punto apicale di questo evento ospitato dal piccolo Stato adagiato all’interno dei confini nazionali dell’Italia. Cosa è successo in questa emozionante contesa dedicata alla classe regina delle due ruote? La vittoria della contesa è andata nuovamente a Jorgesu Pramac Racing che ha superato tutti i rivali mantenendo il primo posto conquistato nelle qualifiche. Secondo Marco Bezzecchi su Mooney VR46 Racing Team, mentre ha completo il podio Francesco Bagnaia su Ducati. GP San: la classifica finale (Motorsport.com) 1 J.Pramac Racing 89 27 – 25 2 M. ...

Pole Position, Sprint Race e gara con tanto di giro veloce. Altro che hat trick o grand chelem per Jorge Martin . Lo spagnolo del team Pramac a Misano ha dominato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Successo che arriva dopo un sabato già di per se perfetto a riaprire ancora di più la corsa per il campionato mondiale.

