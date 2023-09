Governo | Tajani | ' siamo fedeli ad alleati | nostre idee migliori per risolvere problemi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Gaeta, 10 set. (Adnkronos) - "Noi combattiamo per i valori non per la poltrona. Io non credo che l'ambizione debba scomparire dalla nostra vita, anzi, non vogliamo cambiare partito, perché noi noncome il Pd o il Movimento 5 stelle.alternative a loro madei nostri amici del centrodestra,ma anche diversi. Nonun partito unico, noiForza Italia e vogliamo continuare ad andare avanti con la nostra bandiera, il nostro simbolo, il nostro presidente". Lo ha detto Antonio, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepremier, intervenendo ad Azzurra Libertà, kermesse del movimento giovanile del partito in corso di svolgimento a Gaeta. "Vogliamo vincere non per una ...