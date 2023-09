Governo | Danti Iv | ' è sempre più isolato in Europa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "È stato bello ma è durato poco. Con i magri risultati raccolti da Vox in Spagna, con le elezioni alle porte in Polonia appare chiaro quello che èstato chiaro: una maggioranza di destra innon esiste, come certifica Manfred Weber. Fine del sogno sovranità italiano e europeo. Ilitalianopiùin”. Lo scrive sui social l'eurodeputato di Italia Viva Nicola, vicepresidente di Renew Europe