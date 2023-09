Golf | Vincent Norrman rimonta | sorprende tutti e fa suo l’Irish Open 2023 16i Guido Migliozzi e Rory McIlroy

(Di domenica 10 settembre 2023) Di tutte le conclusioni del, questa se l’aspettavano davvero in pochi. Per la prima volta dal 2000, quando vinse Patrik Sjöland, è uno svedese a trionfare in Irlanda.pesca il jolly all’ultimo giro, con un -7 che passa anche attraverso una sospensione di quasi due ore e gli consente di chiudere in -14 (68 71 70 65). Questo successo si aggiunge, per lui, al Barbasol Championship vinto sul PGA Tour (evento, peraltro, co-sanzionato con il DP World Tour nella settimana precedente l’Championship). Per il vincitore, che con questo recupero porta alla Svezia una doppietta visto il successo a Crans Montana di Ludvig Aberg, la vittoria arriva con un colpo di vantaggio sul tedesco Hurly Long, che ieri era leader, ma comunque al primo grande risultato dal ...

