Gli studenti dell’Alberghiero Villaggio dei Ragazzi al Bufala Fest di Napoli

(Di domenica 10 settembre 2023) Maddaloni. Dal 7 all’ 11 settembre p.v., presso la Piazza Municipio di, è in corso la VII edizione della kermesse enogastronomica “– oltre la mozzarella”. L’evento è organizzato da Antonio Rea e Francesco Sorrentino, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella diCampana Dop e la Scuola di Formazione “Dolce & Salato di Maddaloni, che cura tutte le attività di degustazione. Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la filiera bufalina, la Kermesse si caratterizzerà per una serie di iniziative dedicate alle famiglie, diversi show cooking di grandi chef sulla Terrazza del gusto e svariati talk tematici dedicati all’Agrifood Tech nell’area “Il Giardino delle Idee”. Tra i protagonisti indiscussi, glidell’Istituto Alberghiero ...

... mostrando un incremento delle certificazioni di disabilità in ambito scolastico del 39,9% nell'ultimo decennio, nonostante una generale diminuzione del numero di. L'area dei Disturbi ...Tra le pubblicazioni scolastiche realizzate si ricorda l'antologia La biblioteca illustrata con i disegni di Mario Lattes perdelle scuole medie. La Fondazione Bottari Lattes non ha ...I beneficiari del contributo sonoresidenti nel Comune di Terni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con ISEE non ...

Bonus studenti 2023 2024: tutti gli aiuti, elenco aggiornato Ti Consiglio

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel casertano e in tutta Italia, gli studenti si preparano a fare ritorno tra i banchi, ma c'è una preoccupazione costante che potrebbe accompagnarli: il ...Una riflessione su come ai temi di Pasolini eventi come la Mostra del Cinema di Venezia siano stati luoghi di confronto, anche forte, dal punto di vista culturale, in netta contrapposizione rispetto a ...