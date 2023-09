Giroud - Lautaro | rientri complicati | l' agenda dei due bomber verso il derby

Il francese è uscito al 25' della sfida tra Francia e Irlanda per una distorsione alla caviglia, l'argentino rientrerà a Milano solo 48 ore prima del derby. Guarda il video con gli impegni dei due ...Se per il Milan lo stop didurante il match con l'Irlanda ha lasciato spazio ad alcuni dubbi ... Per quanto riguarda il reparto avanzato, alla certezzaora si aggiunge la sempre più ...Il francese è uscito al 25' della sfida tra Francia e Irlanda per una distorsione alla caviglia, il francese rientrerà a Milano solo 48 ore prima del derby. Guarda il video con gli impegni dei due ...

Derby Inter-Milan, Giroud e Lautaro Martinez: rientri complicati La Gazzetta dello Sport

E' già derby. Giunti ormai a -7 da Inter-Milan, risultano cruciali i segnali lanciati dalle varie nazionali in giro per il Mondo. Se per il Milan lo stop di Giroud durante il match con l'Irlanda ha la ...Giroud si allena nuovamente a Milanello per preparare la sfida che potrebbe valere il primato contro Lautaro e compagni. L'Inter non ha ricevuto alcuna comunicazione dal Cile e attende aggiornamenti ...