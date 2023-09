Giroud | ansia Milan per il derby | le ultime

(Di domenica 10 settembre 2023) Oliviertiene in apprensione tutto ile i suoi tifosi in vista deldel prossimo weekend Oliviertiene in apprensione tutto ile i suoi tifosi in vista deldel prossimo weekend. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di martedì potrebbe dire tanto sul possibile utilizzo dell’attaccante francese contro l’Inter. I primi controlli sono stati incoraggianti, ma ne seguiranno altri per capire la risposta della caviglia.

Il Milan attende il derby con un po' d': preoccupano non soltanto le condizioni di Olivier, ma anche di Maignan ed Hernandez. Sette giorni al derby di Milano, con Stefano Pioli e Simone Inzaghi che preparano una sfida già di ...Milan:, Jovic e Okafor scalpitano Il Milan si affiderà alla spina dorsale consolidata composta da Maignan , Theo Hernandez e Leao . In dubbio Oliviera causa di un infortunio ...Se il Milan è con il fiato sospeso nella speranza di recuperarein tempo per il derby, anche l 'Inter ora ha un motivo di preoccupazione. Alexis Sanchez , infatti, salterà la sfida tra Cile e Uruguay prevista per la notte tra venerdì e sabato, sfida di ...

Giroud tiene in ansia il Milan, martedì il verdetto. TUTTE le novità Milan News 24

Infortunio Giroud – L’ambiente rossonero continua ad essere carico di ansia in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Il problema alla caviglia sinistra accusato da Giroud ...Giroud tiene in ansia il Milan in vista del derby di sabato prossimo con l’Inter, martedì il verdetto. TUTTE le novità Il conto alla rovescia verso il derby di Milano del 16 settembre è già partito, ...