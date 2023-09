Giovani morti a Cagliari | Salvini | “Mi stringo con commozione alle famiglie”

(Di domenica 10 settembre 2023)– “Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai. Micon, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita. Augurandoci che il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla Sicurezza Stradale: ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità per tutti”. Così il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo(foto) a proposito del tragico incidente verificatosi stamane a, dove quattrosonoe due sono rimasti gravemente feriti. L'articolo L'Opinionista.

Erano stati in un locale e stavano probabilmente facendo rientro a casa i quattro ragazzinell'incidente stradale avvenuto all'alba di oggi a Cagliari. Altri duesono stati ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Le generalità delle vittime, due ragazzi e ...I quattrosono: Giacomo Rossi , 18 anni, di Cagliari, Sara Bianchi , 19 anni, di Cagliari, Marco Esposito , 20 anni, di Cagliari e Annalisa Manca , 20 anni, di Cagliari I due feriti ...

Cagliari, quattro giovani morti e due feriti gravemente in un incidente stradale TGCOM

Quattro morti e due feriti gravi. È pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 a Cagliari. Hanno perso la vita quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, le cui ...