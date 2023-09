Giornata mondiale per la prevenzione dei suicidi | Lazzari | “La scuola italiana nel 2023 non ha programmi strutturali per fare prevenzione e ascolto”

I balli ed eventi nelle scuole svedesi per prevenire i suicidi tra la popolazione studentesca L'8 settembre scorso, due giorni prima dellaper la prevenzione del suicidio, oltre 30.... altrimenti non serve a niente celebrare la "di prevenzione del suicidio". Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di ...Si trarrà ispirazionei dal messaggio di Papa Francesco per la 57esimadelle Comunicazioni Sociali 'Parlare col cuore. Secondo verità nella carità' (Ef 4,15). In particolare, sono ...

Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio, la dedica alle giovanissime docenti della Corea del Sud che non hanno retto all’aggressività di alunni e genitori Tecnica della Scuola

Nella Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio la nostra redazione ha contattato Francesco Pira, professore associato di sociologia dell’Università di Messina, per analizzare gli ultimi dati ...Si tratta di un problema drammaticamente rilevante", avvertono gli specialisti in vista della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra il 10 settembre promossa ...