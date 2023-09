Giorgia Meloni | il G20 e la profezia di Donald Rumsfeld | il fondo di Mario Sechi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) La dichiarazione finale del G20 in India ha confermato le divisioni sulla guerra in Ucraina, il linguaggio è stato ammorbidito per ottenere il sì di Cina e Russia. Il premier indiano Modi è soddisfatto perché ha salvato il vertice. Niente è risolto, ma la porta della diplomazia non si è chiusa. Il G20 fu creato nel 1999, da allora i libri di storia sono stati aggiornati con una serie di eventi che hanno cambiato la nostra vita: l'attacco alle Torri Gemelle (11 settembre 2001, domani saranno trascorsi 22 anni); l'invasione dell'Afghanistan (2001); la campagna in Iraq (2003), il fallimento di Lehman Brothers (2008); le “primavere arabe” (2011) con la guerra in Siria e il rovesciamento dei regimi in Libia, in Tunisia, in Egitto; la Brexit (2016); la vittoria di Trump (2016); l'elezione di Putin per la quarta volta (2018); l'arrivo del Covid, il nemico invisibile (2020); il ritiro degli ...